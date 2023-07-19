مؤسسة أول أكاديمية إسكواش للسيدات: الاستعداد أصعب وأهم من البدء

حلت جاسمين سامي، مؤسسة أول أكاديمية اسكواش لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة"، و تحدثت عن بدايتها في الإسكواش و مبادرتها.

وقالت "سامي"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة " دي ام سي"، إنها مارست العديد من الرياضات منذ صغرها، و من تجربتها الأولى للعب الإسكواش و هي بعمر الـ 12 سنة انجذبت له و قررت أن تستمر به.

و عبرت "سامي"، عن فخرها بالسيدات الذي تقدموا لبطولات عالمية، مشيرة إلى أن هناك بطولة حاليا العالم للناشئين و الناشئات في الإسكواش و الفريق المصري يشارك به.

نوهت، إلى أنها قررت مشاركة أيقونة الإسكواش اللاعب عماد قريطم لتأسيس مبادرة تشجيع النساء و الفتيات على الأسكواش و بالفعل قاموا بافتتاح أكاديمية الأسكواش.

علاقتها بـ ريادة الأعمال

تابعت، أنها مُهتمة بمجال ريادة الأعمال و تقوم بتشجيع النساء و الفتيات للدخول إلى هذا المجال و الاستعداد له أولا، معقبة: " الاستعداد أصعب و أهم من البدء".





