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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أول أكاديمية إسكواش للسيدات: الاستعداد أصعب وأهم من البدء

جاسمين سامي
جاسمين سامي

حلت جاسمين سامي، مؤسسة أول أكاديمية اسكواش لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة"، و تحدثت عن بدايتها في الإسكواش و مبادرتها.

وقالت "سامي"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة " دي ام سي"، إنها مارست العديد من الرياضات منذ صغرها، و من تجربتها الأولى للعب الإسكواش و هي بعمر الـ 12 سنة انجذبت له و قررت أن تستمر به.

و عبرت "سامي"، عن فخرها بالسيدات الذي تقدموا لبطولات عالمية، مشيرة إلى أن هناك بطولة حاليا  العالم للناشئين و الناشئات في الإسكواش و الفريق المصري يشارك به.

نوهت، إلى أنها قررت مشاركة أيقونة الإسكواش اللاعب عماد قريطم لتأسيس مبادرة تشجيع النساء و الفتيات على الأسكواش و بالفعل قاموا بافتتاح أكاديمية الأسكواش.

علاقتها بـ ريادة الأعمال

تابعت، أنها مُهتمة بمجال ريادة الأعمال و تقوم بتشجيع النساء و الفتيات للدخول إلى هذا المجال و الاستعداد له أولا، معقبة: " الاستعداد أصعب و أهم من البدء".
 


 

مؤسسة أول أكاديمية اسكواش الرياضة الاسكواش عماد قريطم مبادرة تشجيع النساء و الفتيات ريادة الاعمال

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