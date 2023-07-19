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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

تصرف صادم من طلاب
تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا

أثار مقطع فيديو صادم حالة من الغضب في بريطانيا حيث وثق تصرف صادم قام به مجموعة من الطلاب تجاه زميلتهم أثناء عودة حافلة مدرستهم. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته تايلر فيتزباتريك، 32 عاما، وهي والدة الطالبة كيف قام زملائها بالتنمر عليها ثم الاعتداء ضربا وشد شعرها بسبب اختلاف هويتها عنهم بينما تحاول هي تفاديهم. 

الطالبة ووالدتها 

وقالت الأم عن مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كيف نكون وسط كل هذا التقدم وتتعرض ابنتي أميليا بيج ، 12 سنة لمثل ما تعرضت له ووثقته احدي زميلتها في الفيديو المنتشر. 

وأضافت والدة الطفلة في حديثها الذي أثار تعاطف الكثريين: “ما الإشباع الذي يحصلون عليه من إصابة ابنتي مرة أخرى بهذا الشكل الوحشي علما بإنه كان من بين المعتدين صبي جر شعرها بشكل وحشي”. 

وتابعت الأم: “هذا الفيديو تسبب في انهياري من البكاء، وخوفي في مدي تأثيره النفسي السلبي على ابنتي”. 

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رد رسمي 

وقال متحدث باسم المدرسة: 'تأثر عدد من طلابنا بحادث مقلق وغير مقبول في حافلة عامة، نحن على اتصال بالسلطات العامة، ونجري تحقيقاتنا الصارمة، وندعم الأطفال والآباء، لدينا توقعات عالية من كل تلميذ ولا نتسامح مع السلوك السيئ في مدرستنا".

من جانبه، أوضح متحدث باسم شرطة لانكشاير: “بعد استفساراتنا فيما يتعلق بحادث وقع في حافلة الأسبوع الماضي ، تمت الآن مقابلة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وإحالة القضية إلى فريق الشباب المخالفين الذي سيأخذ في الاعتبار تنفيذ القرار المناسب”.

 

 

 

 

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