حدث ليلاً|التصدي لعدوان إسرائيلي على دمشق.. إصابة 9 أشخاص في سقوط مصعد بسوهاج.. رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي

يُسلّط موقع “صدى البلد”، في السطور التالية، الضوء، على أبرز الأحداث التي حدثت ليلًا، في كل المجالات، وهي كالتالي:

بسبب منخفضي السودان والهند.. تحذيرات عاجلة من مركز التنبؤ بالمناخ

بينهم 4 أطفال| إصابة 9 أشخاص في سقوط مصعد بمول تجاري شهير بسوهاج

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

موعد عودة إمام عاشور للملاعب مع الأهلي

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

أفلام تناولت هجرة الرسول وظهور الإسلام.. تعرف عليها

سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا