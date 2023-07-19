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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|التصدي لعدوان إسرائيلي على دمشق.. إصابة 9 أشخاص في سقوط مصعد بسوهاج.. رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي

صدى البلد

يُسلّط موقع “صدى البلد”، في السطور التالية، الضوء، على أبرز الأحداث التي حدثت ليلًا،  في كل المجالات، وهي كالتالي:

بسبب منخفضي السودان والهند.. تحذيرات عاجلة من مركز التنبؤ بالمناخ

بينهم 4 أطفال| إصابة 9 أشخاص في سقوط مصعد بمول تجاري شهير بسوهاج

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موعد عودة إمام عاشور للملاعب مع الأهلي

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