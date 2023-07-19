صحف الإمارات اليوم.. ترامب مطلوب للتحقيق.. روسيا تضرب أوديسا انتقامًا لـ شبه القرم.. والحر والحرائق يحاصران نصف الكرة الشمالي

الإمارات تدعو لعمل استباقي بشأن الذكاء الاصطناعي حفظاً للأمن

بايدن في اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: السلام يحتاج إلى "عمل شاق"

موسكو تضرب أوديسا انتقاماً للقرم

روسيا تؤكد استعدادها لتوفير الحبوب مجاناً للدول المحتاجة

الحر والحرائق يحاصران نصف الكرة الشمالي

اتفاقيات سعودية تركية استثمارية ودفاعية بينها شراء مسيرات

استبدال كسوة الكعبة المشرفة

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن صحيفة "الخليج"، طالبت الإمارات العربية المتحدة، بالعمل بشكل استباقي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بشكل يضمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان لبعثة الدولة في اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن إحاطة حول الذكاء الاصطناعي، تلاه عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقعا اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية، أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها في مدينة جدة، أمس الثلاثاء.

واستقبل بن سلمان، أردوغان في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر، وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنّ الزعيمين أجريا «جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً» شهدا «استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات». وعرض الجانبان «مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها».

ونقلت صحيفة "الاتحاد"، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، بإشراف من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج أكدا الثلاثاء على متانة العلاقات بين بلديهما في اجتماع بالبيت الأبيض.

وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي، قال بايدن لهرتسوج إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل راسخ ولا يتزعزع.

وأضاف بايدن أن البلدين يعملان معا لتعزيز الاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة أيضًا، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إنه تلقى خطاباً من المحقق الخاص جاك سميث يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

كما ذكرت أن روسيا أعلنت أن قواتها دمّرت في أوديسا جنوبي أوكرانيا، فجر أمس، مواقع قالت إن كييف استخدمتها للتحضير للهجوم الأخير على جسر القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الضربات استهدفت أيضاً موقعاً لتصنيع هذه المسيّرات "في حوض لبناء السفن قرب مدينة أوديسا".

على جانب آخر، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، للصحفيين، أمس، إن روسيا تواصل الاستعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية مجاناً، بديلاً للحبوب الأوكرانية، بعد خروج موسكو من مبادرة حبوب البحر الأسود، محذراً من مخاطر استئناف اتفاق الحبوب من دون روسيا ومن دون الضمانات الأمنية ذات الصلة.

كما أشارت إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة، قالت أمس، إنه ينبغي للعالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديدة يعانيها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية وأدت إلى حرائق غابات في بلدان عدة.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليتي الإطلاق من منطقة سونن في بيونج يانج حيث حلق الصاروخان لمسافة 550 كيلومتراً قبل أن يتحطما في البحر، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.