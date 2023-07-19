بشرى للمصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار، أمس الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا، حسبما نقلت رويترز.

و انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأوقية.

وخسر البلاديوم حوالي 1% مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارا، أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام، أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.