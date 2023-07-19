مصرع شخص غرقا في مياه بحر فاقوس بالشرقية.. تفاصيل

لقي شخص مصرعه غرقا بمياه بحر فاقوس بمنطقة كفر الشاويش دائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ علي بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال "محمود ت ز" 40 سنة مقيم منزل نعيم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياه بحر فاقوس بمنطقة كفر الشاويش دائرة مركز فاقوس وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي فاقوس المركزي والتحفظ علي بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.