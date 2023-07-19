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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

%5 رسوم من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت تعديلات قانون ضريبة الدمغة السلع التى يتم فرض الرسوم عليها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسماء هذه السلع ونسبة الرسوم المفروضة عليها.

وافق مجلس النواب على تعديل قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية  الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على  القانون الاول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  على البند (5):  بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات “البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح”، فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

البند (12): فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. 

ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا. 

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

رسم 10%

وطبقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض  2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية  على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون، وشرائح سمك السالمون، والروبيان "جمبري"، والاستاكوزا، الواردة في بنود التعريفة الجمركية، والأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة، والكافيار، والثمار القشرية، والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشيكولاتة، والطواحين، والخلاطات، ومجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الكهربائية للتصفيف، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، وسكوترات، والعربات ذات بدال، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات.

وينص البند (30) على إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

تعديلات قانون ضريبة الدمغة الرسوم الأسواق الحرة وزير المالية رسم تنمية الموارد المالية للدولة

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