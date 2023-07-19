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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير لـ الدولار وتراجع جديد لـ الذهب.. تفاصيل

ارتفاع كبير لـ الدولار
ارتفاع كبير لـ الدولار وتراجع جديد لـ الذهب | تفاصيل

تراجع الذهب يوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو أيار عند 1984.19 دولار يوم الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي إذ ارتفعت 0.2 بالمئة بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو تموز فإن البنك "من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة وهو ما قد يمثل تحديا أمام الاتجاه الصعودي للذهب".

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو تموز إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأوقية.

وخسر البلاديوم حوالي واحد بالمئة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران عند 1325 دولارا أمس الثلاثاء.

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