قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء

علّق أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، على "الجدول المزدحم بالزيارات الرفيعة المستوى إلى الإمارات"، معتبرًا ذلك "مؤشرا واضحا على رسوخ مكانة الدولة كشريك استراتيجي يعتمد عليه".



وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي علي تويتر، إن "الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك".

وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد "ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر".