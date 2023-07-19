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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يرفض محاولات نواب جمهوريين لإنهاء بعض العقوبات بأفريقيا والشرق الأوسط

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي يرفض مسعى نواب جمهوريين

رفض مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مسعى من نواب جمهوريين محافظين لإنهاء خمسة إعلانات طوارئ رئاسية تسمح بفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستخدم أربعة نواب جمهوريين -وهم: لورين بويبرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين- تدابير منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر بضع عمليات تصويت، بعدما حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاءَها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويحرم في الوقت ذاته ضحايا الإرهاب الأمريكيين من الحصول على تعويضات.

وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن مدتها قد انتهت وأصبحت نموذجًا "للدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترامب في الإشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن.

وهذه أحدث محاولات النواب الجمهوريين المحافظين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء حزبهم على التصويت على تدابير مثيرة للجدل لولاهم لما وصلت إلى قاعة مجلس النواب أو لاستغرقت وقتًا طويلًا جدًّا.

وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب أمس الثلاثاء يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.

وقال النواب المتقدمون بالطلب، إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنيًّا من بينها إعلان يتعلق بإيران يرجع للسبعينيات يقولون إنه لا يزال قائمًا دون مراجعة مناسبة من الكونجرس.

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