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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 32 شخصا بحادث مروري في ولاية بالجزائر

صدى البلد

أفادت الحماية المدنية الجزائرية ، في نبأ عاجل نقلته قناة العربية: بمقتل 32 شخصا بحادث مروري في ولاية تمنراست جنوبي البلاد، ولم تفد بالمزيد من المعلومات عن الحادث أو تفاصيل حول المصابين.

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وسلطت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، الضوء على المحادثات الهاتفية التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس، واتفاقهما على لقاء مرتقب بينهما.

وأورد التلفزيون الجزائري الرسمي وقناة "الجزائر 24" الدولية الرسمية في مستهل نشراتهما الإخبارية بيان الرئاسة الجزائرية، والذي جاء نصه: "أجرى الرئيس الجزائري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، تبادلا فيها الآراء حول مسائل تهم البلدين الشقيقين، واتفقا على لقاء يجمعهما".


كما سلطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الضوء على مناقشة الرئيسين المصري والجزائري للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء بينهما حول مسائل تهم "البلدين الشقيقين".

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