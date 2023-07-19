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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس الوسيط والشوارع والميادين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال "مختار"، إنه تم رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس ومخلفات من كافة الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس و300 طن مخلفات صلبة من علي الطريق العامة لدكرنس والمراكز المجاورة خلال يومين من أيام الحملة.

من جانبه ، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ، والمهندس عبده محمدين مدير عام البيئة وفهمي علام ومحمد فارس بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع الدكتورة أمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم رؤساء مراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنيه النصر ومحلة دمنة وبني عبيد وبمشاركة معدات تلك المراكز لرفع المخلفات والتراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من العديد من المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس .

وأضاف أنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع وإخلاء المخلفات قمامه موقع دكرنس الوسيط بجوار المقابر ورفع المخلفات الصلبة ونواتج التطهير من حرم طريق دكرنس / نجير ومنطقة الساحل بميت الحلوج وحرم طريق دكرنس /منية النصر وحرم طريق دكرنس /اشمون و رفع القمامة البلدية من كافه شوارع المدينة والقرى التابعة حيث  تم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع حسين حماد وتقليم الأشجار وغسيل الأرصفة ورفع كفاءة ميدان الصينية وزراعته بالنباتات المزهرة لإضافة مظهر حضاري للميدان.

وأكد "المحافظ "، علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المتابعة المستمرة تراكمات القمامة والمخلفات مركز دكرنس رفع تراكمات القمامة والمخلفات

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