الجارديان: ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا، حيث تضرر الناس من ارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية.

يعني آخر معدل تضخم في الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2023 أن السلع والخدمات تكلف أكثر من 7.9٪ مما كانت عليه قبل عام- وفي معظم الحالات، تجاوزت أي زيادات في الأجور يمكن أن يتوقع العمال الحصول عليها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لديك معدل تضخم شخصي مختلف اعتمادًا على ما تشتريه عادة كل شهر. هذا بسبب ارتفاع أسعار بعض العناصر أكثر من غيرها.

من جهته، قام مكتب الإحصاء الوطني بنشر حاسبة لقياس نسبة التضخم الشخصي، مما يسمح لك بمعرفة شكل التضخم لأسرتك. وتستخدم هذة الحاسبة لمعرفة كيف تتغير الأسعار في ميزانيتك، والعناصر التي تساهم بشكل أكبر في ارتفاع تكلفة المعيشة.