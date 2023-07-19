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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مصر تؤمن أن الوحدة العربية هي سر قوة دول المنطقة| فيديو

النائب محمود القط
النائب محمود القط

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إنه بداية المصالحة التي تمت في اتفاق العلا في 2021 تم لمس إرادة حقيقية من قطر ومن مصر أيضًا، مؤكدًا أن مصر لا تبدأ بالعداء مع أحد بل بالعكس تحرص دائمًا على أن يكون الأشقاء العرب على مسافة متقاربة، فمصر تؤمن أن الوحدة العربية هي سر قوة واستمرار الوطن العربي.
 

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وأشار “القط” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني" والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إلى أن قطر قامت بخطوات إيجابية وتفهمت قواعد الجانب المصري ومن عدم التدخل في الشئون الداخلية والاهتمام بالعمل على تكامل المصالح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التنسيق بين البلدين أصبح عاليًا من خلال الزيارات المتبادلة سواء بين رؤساء البلدين أو الزيارات من قبل الوزراء، متابعًا أنه على مستوى الدولي تعتبر قطر ركيزة في الوطن العربي في بعض الملفات الهامة ولها وجودها في التشاور الدولي.

محمود القط مجلس الشيوخ قطر توك شو صدى البلد

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