قال مصدر في الدوائر الطبية الروسية، إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وصل إلى 162 شخصًا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف المصدر: "تم إدخال إجمالي 162 شخصًا إلى المستشفيات بعد انهيار سد كاخوفكا والفيضانات التي لحقت به".

وبحسب أحدث البيانات، فقد خرجت المياه من 18800 منزل، في حين غمرت المياه أكثر من 4000 منزل.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم في أعقاب انهيار سد نوفا كاخوفكا بـ خيرسون في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن جانبه، ال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المنظمات الإنسانية الدولية لم تتوصل إلى أي تقييم مبدئي لتفجير نظام كييف لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية، أنه في ظل الوضع المتعلق بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، فإن وكالات الأمم المتحدة تتبع تعليمات الغرب وكييف، وتقتصر دورها على المحاولات الظاهرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف: "فيما يتعلق برد المنظمات الإنسانية الدولية على ما حدث، كما في حالة تخريب خط أنابيب الأمونيا توجلياتي - أوديسا والعمل الإرهابي ضد خطوط أنابيب نورد ستريم، لم يتم سماع أي تقييمات مبدئية منها".