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أخبار البلد

الوزراء: 2022 الأعلى في الطلب على المساعدات الإنسانية عالميًّا وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية

صدى البلد

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير "منظمة مبادرات التنمية" حول "المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2023"، والذي أكدت فيه زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالمياً خلال العام الماضي 2022 بصورة أكبر من أي وقت مضي، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد بالفعل استجابة استثنائية دولية من المانحين نتيجة لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين.

وأوضح التقرير أن وجود عدد متزايد ومتفاقم من الأزمات المعقدة طويلة الأمد يضغط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية، ومن بين هذه الأزمات: الأزمة الروسية الأوكرانية، وتفاقم الصراع في السودان، وتغير المناخ، والزلازل المدمرة في تركيا وسوريا وغيرها.

وشدد التقرير على أهمية إجراء تغيير في طبيعة التمويل وشكل الاستجابة العالمية للأزمات الإنسانية بما يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات العالمية، وهو أمر مطلوب بصورة ملحة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضي.

وأكد زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية مسجلاً 406.6 مليون شخص عام 2022، تركز حوالي 52% من هؤلاء الأشخاص في عشر دول، وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية نتيجة تداعيات تغير المناخ حوالي 58%.

ولفت التقرير إلى أن هناك 90 مليون طفل حول العالم في حاجة للمساعدات الإنسانية وبما يمثل حوالي 49% من الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية، كما أشار التقرير أيضًا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية، فقد وصل عددهم في عام 2022 /2023 حوالي 115.2 مليون شخص حول العالم، وكان انعدام الأمن الغذائي أحد الدوافع الرئيسة لزيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عام 2022.

ونوه مركز المعلومات إلى أن منظمة مبادرات التنمية أكدت زيادة حجم المساعدات الدولية الإنسانية عام 2022، حيث وصل إجمالي المساعدات الدولية الإنسانية عام 2022 لحوالي 46.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2021، وألمح تقرير المنظمة إلى أنه حتى إصدار هذا التقرير كانت طلبات المساعدات الإنسانية العالمية قد وصلت إلى 54.9 مليار دولار أمريكي لعام 2023.

وانتقد التقرير اعتماد المساعدات الدولية الإنسانية على عدد محدود من المانحين حول العالم، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة المانحين للمساعدات الدولية حول العالم بإجمالي مساعدات قدرها 15 مليار دولار أمريكي عام 2022، وتأتي بعدها ألمانيا بإجمالي مساعدات قدرها 5.3 مليار دولار أمريكي، وفى الترتيب الثالث تأتي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإجمالي مساعدات قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه الجهات الثلاث حوالي 64% من إجمالي المساعدات الدولية الإنسانية.

كما أوضح التقرير أن هناك 10 دول حول العالم تلقت ما يقرب من ثلثي التمويل الإنساني عام 2022، وفى المقدمة جاءت أوكرانيا التي حصلت على أكبر حجم من المساعدات على الإطلاق في عام واحد بإجمالي مساعدات بلغ حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي.

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