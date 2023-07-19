لمعرفة دوره وتأثيره.. إيران تدرج التكنولوجيا النووية في الكتب الدراسية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن التكنولوجيا النووية سيتم ادراجها في الكتب المدرسية للطلاب، وذلك لإطلاع التلاميذ على التقنية النووية ومعرفة دور وتأثير علم الصناعة النووية، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأشار إسلامي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، إلى أنه سيتم عمل مهرجان وطني يحمل شعار "أنا التقنية النووية"، لافتا إلى أن اقامة هذا المهرجان بمشاركة التلاميذ وتعاون وزارة التربية والتعليم الإيرانية الذين اطلعوا على التقنية النووية، يأتي بهدف زيادة حبهم وحوافزهم لتطور وتنمية إيران.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "من المقرر أن يتم ادراج موضوع التقنية النووية في الكتب المدرسية كي يطلع التلاميذ على دور العلم النووي في حياة الانسان".

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الإيرانية، أن باب الحوار حول الاتفاق النووي لا يزال مفتوحا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة، ناصر کنعاني، الیوم الإثنین، ان إدارة الولايات المتحدة هي التي ينبغي أن تكون مسؤولة تجاه العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وحول المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، شدد كنعاني، اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، على أن "إيران لن تتجاهل الفرص الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني وأنها تستخدم قدرات الدول الصديقة المهتمة بالمساهمة في التوصل إلى اتفاق بناء وقد أثبتت إيران أنها رحبت وسترحب بهذا النهج".