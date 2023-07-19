وصفة ابنة إصالة لحماية الجسم من الحشرات

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السرية أصالة فيديو علي صفحتها الشخصية بالانستجرام لوصفة جلدية تحميك من لدغ الحشرات في الصيف.

وقالت شام في الفيديو نحتاج الي طارد الحشرات علي جلدنا في الصيف خصوصا مع زيادة السفر والخروج في هذه الأوقات.

وقدمت شام وصفة طبيعية لعمل طارد للحشرات بأقل التكاليف والمواد طبيعية وذات رائحة جميلة .

وبدأت شام الوصفة بوضع كوب من الزيت الحلو ومن 7 الي 10 قطرات زيت عشب الليمون.

و3 قطرات من زيت اللافندر او زيت الكينا .

أما عن طريقة التحضير فكل ما عليك خلط المكونات في بطولة واسعة مع التقليب الجيد والمستمر ثم تطبيقه علي الجلد بطريقة وضع اللوشن.