تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

قالت تقديرات إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حركة حماس أعلنت الحرب على المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة 13 العبرية: "تزداد التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس أعلنت الحرب على المستوطنين وجنود الجيش، ومهاجمتهم في كل مكان بالضفة الغربية".

وبحسب القناة العبرية، يأتي ذلك في ظل مخاوف من تصاعد قوة حركة حماس ، بالتزامن مع مطالبات في المؤسسة الأمنية بجباية ثمن باهظ منها.

كما أكد موقع إسرائيل ديفنيس العبري، أن هناك خشية إسرائيلة من نقل حركة حماس تجربة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

أما الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم ذكر، "حماس تقدر بأن الجيش الإسرائيلي أصبح ضعيفًا في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وستعمل على إشعال انتفاضة مسلحة فيها".

وفي 26 يونيو 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صوب المستوطنات الإسرائيلي المحاذية.