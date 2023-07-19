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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحث سبل زيادة التعاون في الأنشطة البترولية والتعدينية بين مصر والجيبوتي

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال المؤتمر

على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ ، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى ، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وفى بداية اللقاء وجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت افريقيا للعالم فى مجال التعدين والتحول الطاقى.

وأكد الملا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولى او التعدينى ، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر فى مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين ، وفى هذا الصدد أشار  الملا إلى إنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة  بين البلدين فى مجال التدريب

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ومن جانبه وجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة ، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم المستمر من مصر لبلاده ، مشيراً إلى أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية ، وان بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول او صناعة التعدين ، وفى نهاية اللقاء وجه الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتى للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وزير الترول القطاع البترولي مال واعمال التعاون الفني مع جيبوتي مصر وجيبوتي Finance Real Estate

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