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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إتمام أكبر اكتتاب مدفوع في تاريخ البورصة المصرية بقيمة 10 مليارات جنيه

داليا خورشيد
داليا خورشيد

أعلنت البورصة المصرية أن شركة بلتون المالية القابضة، إحدى بنوك الاستثمار الأسرع نموًا في مصر، أتمت أكبر اكتتاب وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية، بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد ("الأسهم الجديدة").

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وفي هذا السياق، علقت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة قائلة: "نحن سعداء بنتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، وممتنون للدعم الذي تلقيناه من مساهمينا الحاليين وكذلك المستثمرين الجدد الذين شاركوا في الاكتتاب، ومن بينهم مؤسسات عالمية بارزة. وقد تم تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة، وهو دليل قوي على الثقة في رؤيتنا واستراتيجيتنا التحويلية الطموحة التي تستهدف دعم بلتون وتعزيز نموها".

 

وأضافت داليا خورشيد: "إن الإتمام الناجح لعملية زيادة رأس المال يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التحوّل التي بدأنا في تنفيذها، حيث نجحنا في إعادة هيكلة المجموعة، مع تعزيزها بفريق إدارة يضم نخبة من الخبراء والقيادات على مستوى السوق والارتقاء بالبنية الرقمية للمجموعة".

 

وأعربت خورشيد عن تطلعها للتعاون مع فريق العمل للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المخطط لها على المستوى المحلي والدولي، والاستفادة من المقومات التي تحظى بها الشركة لتحقيق نمو ذو قيمة مضافة للمساهمين.

 

وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالأمس على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة لقيد الأسهم الجديدة في البورصة المصرية. وعقب إتمام قيد الأسهم الجديدة، سوف يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 926 مليون جنيه إلى 10.9 مليار جنيه.

البورصة المصرية بلتون داليا خورشيد بنوك الاستثمار Finance Real Estate

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