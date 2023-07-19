صحيفة عبرية: تراجع كبير في عدد "المهاجرين" إلى إسرائيل منذ بداية 2023

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير في أعداد المهاجرين إلى إسرائيل في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين مرتبط باستمرار الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف القضاء ، مما جعل إسرائيل وجهة غير مرغوبة للهجرة.

ووفقا للصحيفة فقد انخفض عدد المهاجرين في البلدان التي يأتي منها عادة عدد كبير من المهاجرين مثل أوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأضافت أنه تم تسجيل انخفاض أيضًا بين المهاجرين من بريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتقريباً جميع دول أمريكا اللاتينية.

ووفقًا للوكالة اليهودية ، جاء 80٪ من المهاجرين إلى إسرائيل في النصف الأول من عام 2023 من روسيا ، وهي الدولة الوحيدة التي شهدت قفزة في عدد المهاجرين الذين وصلوا اسرائيل.