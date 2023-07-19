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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اهتمام الحكومة بملف ريادة الأعمال يدعم الصناعة والشركات الناشئة

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

 قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير، ولكن هناك العديد من المفردات والآليات والإجراءات اللازمة لتحقيق فلسفة الدولة بشأن النهوض بالقطاع ودعم وتعزيز التنافسية، ومن الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ملف ريادة الأعمال.
 


وتابع هندي: “ريادة الأعمال تعمل على زيادة الترابط بين الاقتصاد وتحسين البيئة، ولذلك كان للدولة المصرية دورا رئيسيا فى الإقدام على تأسيس مشروع رواد 2030 ، ذلك المشروع الذى يهدف لتحسين الوضع المالي، خلق أسواق جديدة، توفير مزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة، تطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية التي لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية، التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، إضافة إلى التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الحكومة بملف ريادة الأعمال ترجمة لاهتمام الدولة بملف الصناعة ودعم الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال على الاندماج فى الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الصناعي ودعم الشركات الناشئة بصورة كبيرة، وذلك من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، وتحقيق هذا الأمر يكون من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع، فى ظل وجود دعم غير محدود، وبنية تشريعية مؤهلة لذلك.

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة عقد المزيد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات سواء المحلية أو الدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجستير فى مجال ريادة الأعمال، ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل. 

عمرو هندي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الإقتصاد المصرى ريادة الاعمال

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