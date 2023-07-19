المركزية لمكافحة الآفات: الاطمئنان على زراعات القطن والذرة والأرز بكفر الشيخ

قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعه أعمال مكافحة الآفات بمحافظه كفر الشيخ من خلال 7 لجان مرور من منطقه شمال الدلتا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعته لملف الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة

وقام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة لهذه اللجان ومحافظه كفر الشيخ حيث تمت المتابعة بمراكز المحافظة (كفر الشيخ – سيدي سالم – قلين – الحامول – دسوق – بيلا – فوة – مطوبس - الرياض) للاطمئنان على محصول القطن والذرة والارز وهي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.



وقال "رزق" إن حملات المرور استهدفت ايضا الجمعيات الزراعية للتأكد من جاهزية الات الرش وتوافر مبيدات القطن ودوده الحشد الخريفية كما استهدفت ايضا مراجعة مصائد الحشرات كأحد طرق الرصد المبكر والفحص الحقلي للزراعات القائمة في الحقول .



وفى نهاية المرور عقد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة اجتماع مع السادة مديري ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية المختلفة في حضور د ناجح غربية السيد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ومديري المكافحة بالمديرية ومدير الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومدير منطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات أكد فيه على: -



*أهمية المرور الدائم والتواجد مع المزارعين وحل اي عائق خاص بأعمال المكافحة.



* التأكيد على توفير المبيدات بشكل دائم في الجمعيات الزراعية.



* التوسع في استخدام طرق المكافحة الحيوية من استخدام المتطفلات والمفترسات.



* التحول الرقمي في تداول المعلومات والبيانات بين المديرية والإدارة .



* التزود بالمعرفة وكل ما هو جديد في مجال مكافحه الآفات سواء الفنية او التكنولوجية.



*أهمية العمل بروح الفريق.



كما وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بأهمية مرور الحملة على مستوى المديريات الأخرى.



ووجه الشكر للسادة مهندسي المكافحة على ما يبذلونه من جهد في منظومة المكافحة في محافظه كفر الشيخ والتي توجد بها محاصيل استراتيجيه هامه والتعاون والانجاز الذي تقدمه مديرية الزراعة في هذا الشأن .



ومن جانبه أكد وكيل الوزارة بمحافظه كفر الشيخ ان المديرية لا تدخر جهد في مكافحه الآفات حيث انها الاساس في الانتاج الزراعي وهو مجهود يظل مستمرا طوال الموسم من بداية الزراعة حتى الانتاج يبذل فيه رجال المكافحة جهدا كبيرا وان توفير المبيدات وتوزيعها من اولويات المديرية.