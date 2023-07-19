ذروة الصيف.. درجات الحرارة في السعودية تصل إلى 50 ببعض المناطق

ارتفعت درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية أن درجات الحرارة في بعض المناطق وصلت إلى 50.



وأوضح المركز في بيان نقلته صحف محلية أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الأربعاء، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 49 مئوية، وحفر الباطن 48 مئوية، والصمان والخرج 47 درجة، ومكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، تليها الباحة 22 درجة، وطريف 23 درجة، والقريات 24 درجة، ونجران 25 درجة مئوية.

وسجلت الوجه وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.