بكين تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد أيام ارتفاع درجات الحرارة

سجلت بكين اليوم الثامن والعشرين من درجات الحرارة التي تجاوزت 35 درجة مئوية يوم الأربعاء ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من أيام درجات الحرارة المرتفعة خلال العام، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

في الأيام الأخيرة ، حطمت درجات الحرارة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأرقام القياسية ، مما أضاف ضغطا جديدًا على الدول في جميع أنحاء العالم للتصدي لتغير المناخ الذي يقول العلماء إنه سيجعل موجات الحر أكثر تواتراً وشدة وفتكا.

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في شمال وشمال غرب البلاد ، أجرت الصين والولايات المتحدة - أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم - محادثات مكثفة في بكين هذا الأسبوع بشأن مكافحة تغير المناخ.

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن تغير المناخ قضية عالمية وتهديد للبشرية جمعاء.