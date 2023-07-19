التموين توجه بتطوير المجمعات الاستهلاكية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزراة التموين، إن المنافذ التموينية تشمل 3 أنواع، البقالة التقليدية والمجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي”، وذلك من أجل تشغيل الشباب، موضحًا أن كل هذه المنافذ تعمل في صرف التموين وصرف فارق نقاط الخبز وعمليات البيع الحر.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن كل هذه العمليات تتم بهدف رفع كفاءة المنافذ وزيادة معدلات التشغيل بها وكذلك معدلات الربحية واجتذاب المزيد من المستهلكين بما يضاهي السلاسل التجارية في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الرائدة في مجال البرامج التدريبية وتم عقد الدورة الأولى، والذي شهدت تدريب 25 مجمعا استهلاكيا و25 فرعا من مشروع “جمعيتي” على الصحة والسلامة المهنية وأسلوب التخزين وأسلوب العرض وكيفية التعاون مع المواطنين وخدمة ما بعد البيع؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في مشروع جمعيتي لاستقطاب المزيد العاملين والمستهلكين وزيادة معدلات الربح.

