فرنسا: أكثر من 700 شخص حكم عليهم بالسجن جراء أعمال الشغب

افاد وزير العدل الفرنسي، في نبأ عاجل انه أكثر من 700 شخص حكم عليهم بالسجن جراء أعمال الشغب الأخيرة التي حدثت في العاصمة باريس و عدة مدن أخري بعد مقتل الشاب الجزائري علي يد شرطي فرنسي.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عالمية ، أن فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا، بعد أن تلقت تهديدات بقتل الشرطي الذي قتل الشاب الجزائري نائل، وتسبب في تصاعد أعمال العنف والاحتجاجات منذ أيام.

وفي نفس السياق، تعرض شرطي للضرب من قبل غرباء أثناء القيادة في مدينة إيفلين شمال فرنسا.

وبعد ضربه، سرق المهاجمون سلاح الخدمة الخاص به ومخزن السلاح، بحسب صحف فرنسية محلية.