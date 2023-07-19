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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقران الكريم 14 أغسطس المقبل

مسابقة السلطان قابوس
مسابقة السلطان قابوس

تنطلق في الـ 14 من أغسطس القادم أعمال التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الـ 31، بمشاركة ألف و 638 مشاركًا ومشاركة في مختلف مستويات المسابقة السبعة.

وتهدف المسابقة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني في الدورة الـ 31، إلى حث العُمانيين على حفظ القرآن وتمثله، والسير وفق منهجه، وعلى هدي تعاليمه، وتربية جيلٍ قرآني حامل لكتاب الله، داعٍ إلى الخير، وفاعلٍ في إصلاح المجتمع، وإيجاد قارئين مجيدين للقرآن متقنين لأدائه، وفق ما اصطلح عليه العلماء والحفاظ، بالإضافة إلى تعزيز حضور سلطنة عُمان في المسابقات القرآنية الدولية، والسعي بهم لرصد المستويات المتقدمة.

وتتضمن المسابقة في نسـختها الحالية 7 مستويات: المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءًا متتاليًا)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشر جزءًا متتاليًا)، والمستوى الرابع (حفظ اثني عشر جزءًا متتاليًا) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 1998 فأعلى، والمستوى الخامس (حفظ ستة أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2009م فأعلى.

وأما المستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية) فيشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2013م فأعلى، والمستوى السابع (حفظ جزأين متتالين) ويشترط فيه أن يكون المتسابق من مواليد 2016م فأعلى.

البلاط السلطاني السلطان قابوس ديوان البلاط السلطاني حفظ القرآن

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