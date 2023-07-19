الغرفة الصناعية: تصميم برامج دعم فني لتلبية احتياجات المنشآت الغذائية بالقليوبية

أعلن محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، حرص الغرفة علي التواصل المباشر مع المنشآت الغذائية بالمنطقة الاستثمارية والتي تعد نموذج مشرف للمناطق الاستثمارية المتخصصة من خلال قيام الغرفة بتقديم الدعم الفني والزيارات الميدانية لتأهيل المنشآت الغذائية للتوافق مع متطلبات سلامه الغذاء.

وأكد حرص الغرفة علي التواصل مع كافه الجهات المتخصصة لعرض أنشطتها وما يمكن تقديمه من خدمات للمنشآت الغذائية بالمنطقة لتطوير أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم و نفاد المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال ندوة قطاع المعارض وأسواق التصدير لمنشآت المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمشاركة المجلس التصديري للصناعة الغذائية والمسئولين عن معرض فوود افريكا.

وأكد البسيوني، أن الغرفة علي أتم الاستعداد لإزالة اية عقبات تواجه الشركات في قطاع الصناعات الغذائية وتقديمها الدعم اللازم لتطوير أداء الشركات ورفع تنافسيتها داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير، وحث الشركات علي الاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمه الغرفة من خلال مبادرة المسار الأخضر والتي اتم حاليا بالشراكة مع مشروع ايراس الممول من المعونة الأمريكية.

وأشار إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية الذي يعد نموذجا ناجحا للتكامل بهدف تحقيق اقصي استفادة لقطاع الصناعات الغذائية انتاجا وتصديرا بالإضافة الي الشراكة الاستراتيجيه مع معرض فوود افريكا والذي ستعقد دورته الجديدة في شهر ديسمبر المقبل.

واكد أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، أهمية التعاون بين كافة الجهات لمساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة علي زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى وجود 16 منطقة استثمارية علي مستوي الجمهورية من بينها المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تم تنفيذها بنظام المطور.

ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها تعد من المناطق الواعدة في الاستثمار الصناعي و تتعدي نسبة المنشآت التي تقوم بالانتاج ال70%، مشيراً أنه جاري عمل توسعات جديدة لاستيعاب حجم الطلب المتزايد علي المناطق الاستثمارية.

وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يقدم خدمات عديدة للشركات المصدرة وجهة استشارية تابعه لوزارة التجارة والصناعة لدعم الشركات المصدره ونمو الصادرات الغذائية الي الاسواق الخارجيه حيث تساهم بها الصناعات الغذائية بنحو 4.2مليار دولار، مشيرة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تتركز في أهم أسواق الدول العربية منها السعودية وفلسطين واليمن والسودان بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا وإيطاليا وبولندا وروسيا وألمانيا وباقي دول العالم.

وقالت مي خيري ان المنتج الغذائي المصري في تطور مستمر ويحقق أعلي مستوي من الجودة طبقا للمعايير الدولية حيث تعد مصر من أكبر مصدري للفراولة المجمدة علي مستوي العالم، بالإضافة الي العديد من المنتجات الغذائية المتنوعة من أصل زراعي وبنسبة مكون محلي حوالي 95%.

وأكدت علي ان المجلس يقدم خدماته لمجتمع المصدرين في المجال الغذائي من خلال عقد الندوات المتخصصه في مجال التصدير و التعريف بمقدمي الخدمات في قطاع التصدير واعداد دراسات السوق وتنظيم البعثات التجاريه والاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة علي مستوي العالم، مشيرة إلى أن هناك توجه بفتح أسواق جديدة من خلال البعثات التجارية والمعارض.

وأكدت داليا قابيل المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا، أهمية المعارض الدولية لمساعدة الشركات علي التصدير وذلك بالتعاون مع كل الجهات الداعمة لنمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية مع اتاحة فرص اكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الشركات والدعم الفني للمصانع من خلال البرامج التدريبية والتسويقية.

وقالت أن المعرض لديه شراكة متميزه مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ويتم تنسيق العديد من المبادرات لتخصيص مساحات عرض مشتركة بهدف الشركات علي الإشتراك في المعرض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص اكبر للنفاذ الي الاسواق الخارجية خاصه السوق الافريقية.

واكد أحمد غازي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ببنها، أهمية عقد اللقاءات بصفه دورية للتعرف علي احتياجات المنشآت الغذائية بالمنطقة وأنه جاري العمل علي إقامة معرض دائم لمنتجات المنطقة الاستثمارية يعكس امكانيات الشركات ويعد نافذه للمشترين المحليين والدوليين لعقد لقاءات تبادل الأعمال وابرام الصفقات التجارية.