إنيوس Quartermaster البيك أب تباع بسعر مذهل

أعلنت شركة Ineos البريطانية عن سياراتها الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب وتسمي إنيوس Quartermaster، وهي عبارة عن سيارة أيقونية من مجموعة طرازات Grenadier المخصصة للسير والتحرك علي الطرق الوعرة وغير المؤهلة .

سيارة إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

- محرك إنيوس Quartermaster

إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

تستمد سيارة إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة قوتها من محرك 6 سلندر ديزل سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 183كيلووات، أي ما يعادل 249 حصان.

سيارة إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

كما تحمل إنيوس Quartermaster محرك أيضا من البنزين 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان .

- مواصفات إنيوس Quartermaster البيك أب

زودت سيارة إنيوس Quartermaster البيك آب البريطانية بـ عدد 4 أبواب جديدة، وتتوافر بطول 5.44 متر، وتحتوي علي 5 مقاعد للركاب .

- سعر إنيوس Quartermaster البريطانية

إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

ستطرح سيارة إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق بسعر 81890 ألف يورو، اى ما يعادل 2 مليون و846 ألف جنيه مصري تقريباً.