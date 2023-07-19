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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنيوس Quartermaster البيك أب تباع بسعر مذهل

إنيوس Quartermaster
إنيوس Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

أعلنت شركة Ineos البريطانية عن سياراتها الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب وتسمي إنيوس  Quartermaster، وهي عبارة عن سيارة أيقونية من مجموعة طرازات Grenadier المخصصة للسير والتحرك علي الطرق الوعرة وغير المؤهلة .

سيارة إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

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- محرك إنيوس  Quartermaster

إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

تستمد سيارة إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة قوتها من محرك 6 سلندر ديزل سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 183كيلووات، أي ما يعادل 249 حصان.

سيارة إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

كما تحمل إنيوس  Quartermaster محرك أيضا من البنزين 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان .

- مواصفات إنيوس  Quartermaster البيك أب

زودت سيارة  إنيوس  Quartermaster البيك آب البريطانية  بـ عدد 4 أبواب جديدة، وتتوافر بطول 5.44 متر، وتحتوي علي 5 مقاعد للركاب .

- سعر إنيوس  Quartermaster البريطانية

إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق

ستطرح سيارة إنيوس  Quartermaster البيك أب البريطانية الجديدة في الأسواق بسعر 81890 ألف يورو، اى ما يعادل 2 مليون و846 ألف جنيه مصري تقريباً.

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