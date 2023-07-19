عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهريه، وضاحية البلدية وعيصى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اطلقت بالتزامن مع احتجاز عدد من الطلبة والطالبات بعد التدقيق في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واطلقت سراحه لاحقا.

إصابة عدد من الفلسطينيين مواجهات جامعة بوليتكنك فلسطين الخليل الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجع من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية

الوزراء يوافق على إنشاء 3 جامعات.. سفنكس الخاصة وبنها الأهلية والجامعة الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ