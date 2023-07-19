إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهريه، وضاحية البلدية وعيصى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اطلقت بالتزامن مع احتجاز عدد من الطلبة والطالبات بعد التدقيق في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واطلقت سراحه لاحقا.