5 موارد لجهاز المصرى الملكية الفكرية في القانون الجديد

حدد قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، 5 موارد لدعم الجهاز.

ويستهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة .

ونصت المادة 12 من مشروع القانون على أن تتكون موارد الجهاز مما يأتى:

1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.

2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.