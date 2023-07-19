الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، مواصلة تقدم قواتها على محور كوبيانسك، حيث سيطرت على محطة "مولتشانوفو" لسكك الحديد الواقعة في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "واصلت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك".

تقدم الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر

وأفادت في تقريرها:" وخلال يوم، تقدمت الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد في مقاطعة خاركوف".

وأضاف التقرير أنه تم تدمير مستودع الذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 103 في مقاطعة خاركوف أيضا، وبلغ إجمالي خسائر العدو على محور كوبيانسك 70 جنديا.