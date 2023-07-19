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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرائق الضخمة.. إسرائيل ترسل طائرات إطفاء إلى اليونان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت إرسال طائرتي إطفاء إلى اليونان لمساعدتها في السيطرة على الحرائق الضخمة التي اندلعت في أراضيها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فأنه من المتوقع أن تغادر الطائرات صباح الخميس.

وذكر المكتب أن "إسرائيل ستقف إلى جانب اليونان في التعامل مع الحرائق العملاقة"، مشيرا إلى مساهمة اليونان في إطفاء الحرائق في إسرائيل في الأعوام الماضية.

وتستمرُ حرائق غابات في غربي العاصمة اليونانية أثينا، لليوم الثالث على التوالي، وتتأهب السلطات لموجة حارة جديدة، من شأنها مضاعفة نسبة الحرائق في أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات اليونانية أن أربع طائرات أرسلتها إيطاليا وفرنسا ستشارك في جهود إخماد الحرائق، بالرغم من طائرات رش المياه باشرت عمليات مُكثفة لإخماد اللهب طوال الليل، فوق مدينتي ماندارا في غربي أثينا، ولوتراكي القريبة من قناة كورنث.

وأحرقت النيران عشرات المنازل، وفر الكثيرون من النيران المتصاعدة التي اجتاحت قرى صغيرة، أمس الثلاثاء، وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل طائرتي إطفاء اليونان الحرائق الضخمة

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