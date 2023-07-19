مجلة نور تكرم المشاركين في ختام معسكرها الصيفي الأول

اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الأول لها، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 30 طفلًا من أعمار مختلفة.

وشهد قيادات مجلة نور للأطفال الحفل الختامي، وسلموا شهادات ختام المعسكر للمشاركين، وأكدوا ضرورة الاستفادة مما تعلموا خلال فترة المعسكر وأهمية التعلم المستمر وتحصيل العلم ليكونوا خير ممثلين لوطنهم في شتى المجالات المختلفة.

وأجرت المجلة حوارات مفتوحة مع المشاركين؛ حيث قدم عددًا من المشاركون فقرات فنية.

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، والقصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم الرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت، وتقديم عروض سينما نور، فضلا عن فقرات ألعاب الذكاء والتفكير.

على صعيد آخر، قال فضيلة الإمام الأكبر إن المؤسسات التعليمية والثقافية في وطننا العربي والإسلامي عليها مسئوليةٌ كبيرة، وتتضاعف هذه المسئولية بمضاعفة هموم الأمة وتطلعاتها، مؤكدًا أننا اليوم في أمس الحاجة إلى استراتيجية تعليم عربي تراعي المنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا، بهدف انتشال أبنائنا من الوقوع ضحايا لمحاولات التغريب والحملات الدخيلة التي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر أن رسالة الأزهر ترتكز على تنشئة الأجيال القادمة تنشئة دينية سليمة، ترسخ للتمسك بالدين والأخلاق، وتحصنهم وتحميهم من السلوكيات والأمراض الدخيلة والانحرافات الفكرية والغزو الثقافي الذي يحاول البعض فرضه علينا تحت شعارات الانفتاح والتقدم وقبول الآخر، وتحمل بين طياتها فرض أنماط تعليمية غريبة وسلوكيات مرفوضة لا تتناسب وطبيعة مجتمعاتنا المتمسكة بقيم الدين ومنظومة الأخلاق.

وأوضح أن برامجنا ومناهجنا التعليمية لا بد أن تكون محملة برسائل أخلاقية تقدم للطلاب بأساليب جذابة ومناسبة لمختلف المراحل العمرية.