34 ضحية .. تفاصيل مروعة حول حادث سير بالجزائر | صورة

لقي نحو 34 شخصا حتفهم وأصيب 12 آخرون في حادث حافلة مروع، أدى إلى تحطم الحافلة بالكامل.

ووقعت حادثة المرعبة في قرية أتول بولاية تمنراست في الجزائر الواقعة شمال إفريقيا.

تظهر الصور من المشهد حافلة التهمتها النيران بالكامل ، ملقاة على جانب الطريق كحطام ملتوي ومشوه.

وذكرت صحيفة “ذا ميرور” أن وحدة الحماية المدنية الجزائرية أكدت أن حصيلة قتلى حادث الحافلة خلفت 34 قتيلاً و 12 جريحاً آخرين.

وقال بيان للشرطة إن الحادث أدى إلى اشتعال النار في حافلة وسيارة أخرى ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تفاصيل مروعة حول حادث سير بالجزائر



أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن الجزائر سجلت في عام 2021 ما يقرب من 7186 حادث مرور ، نتج عنها 2643 حالة وفاة و 11479 إصابة.

وأوضحت الانباء ان السرعة هي السبب الرئيسي للحوادث في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، وفقًا لوكالة حكومية للسلامة على الطرق.

في يناير من هذا العام ، قُتل ثمانية أشخاص من نفس العائلة ، بينهم خمسة أطفال ، في حادث سيارة بشرق الجزائر عندما اصطدموا بشاحنة. برعاية