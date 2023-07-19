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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادٍ بلجيكي يكشف لـ صدى البلد حقيقة طلب التعاقد مع محمد شحاتة

محمد شحاتة
محمد شحاتة

كشف مصدر داخل نادي سيركل بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة وجود عرض من النادي للتعاقد مع محمد شحاتة متوسط ميدان فريق طلائع الجيش ومنتخب مصر الأوليمبي.

كانت تقارير قد أكدت وجود عرض من سيركل بروج للتعاقد مع شحاتة بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال مصدر داخل النادي البلجيكي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن النادي لم يقدم أي عروض لضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن النادي غير مهتم بالحصول على خدمات شحاتة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسجل شحاتة هدفًا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وساهم في احتلال المنتخب المركز الثاني والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

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