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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخافون من الحقيقة.. بوتين يكشف سبب حظر وسائل الإعلام الروسية في الغرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية تحظر شبكة “آر تي” الروسية، وتضع عقبات أمامها لأنها تخشى الحقيقة.

وقال بوتين: “في كل مكان، يتم إغلاق مصدرنا الوحيد الذي يستهدف الجمهور الغربي، هذه هي شبكة “آر تي”. في كل مكان يتم إغلاقها، يتم إنشاء العقبات، وهم يخشون الحقيقة”.

كما وعد الرئيس الروسي، بتكليف المسؤولين بتقديم المساعدة للصحفية الفرنسية كريستل نيان التي تريد تجميع فريق من المراسلين الغربيين لتغطية الوضع في دونباس.

وقال بوتين: “الناس أمثالك، في رأيي، يؤدون مهمة بالغة الأهمية. وليس فقط لصالح دونباس. ولكن لمصلحة بلدك، لأنك تحاول إظهار السياسة التي تنتهجها النخب الحاكمة في هذه البلدان”.

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انتقلت نيان إلى دونباس في عام 2016 لتغطية الوضع هناك، وأنشأت بوابة الإنترنت “دونباس انسايدر”، وتخطط حاليًا لتوسيع أنشطتها.

بوتين فلاديمير بوتين الغرب

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