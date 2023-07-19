لتصدير السيارات العاملة بالطاقة المتجددة.. الصين تطلق أكبر باخرة متعددة الاستعمالات..شاهد

في النصف الأول من هذا العام، صدرت الصين أكثر من 530 ألف سيارة من هذا النوع، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"

وافاد التقرير، أن بدأت أكبر ناقلة بحرية متعددة الاستعمالات، والمملوكة لشركة كوسكو الصينية للنقل البحري، أولى رحلاتها، بعد أن نقلت 2797 سيارة تعمل بالطاقة المتجددة.

وغادرت السفينة من ميناء تايكانغ بعد الانتهاء من تحميل الدفعة الأخيرة من المركبات.

وقال كاي ليانكاي، المدير العام للشركة المالكة للناقلة: "تتمتع هذه السفينة بقدرة استيعاب تتجاوز ألـ68 ألف طن، وفي هذه الرحلة ستنقل السيارات إلى البرازيل".

وكانت بكين قد أعلنت عن هذه الناقلة في السابق، لتكون وسيلتها لنقل إنتاجها الضخم إلى الخارج بطريقة أسرع وأقل كلفة.

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على تصدير السيارات العاملة على الطاقة المتجددة، فإن دور هذه الناقلة بالغ الأهمية.