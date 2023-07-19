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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير طبيعية.. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بـ إيطاليا

ارتفاع قياسي في درجات
ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بـ إيطاليا

تم تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في إيطاليا، اليوم الأربعاء، حيث جلب الإعصار شارون، كتلا من الهواء الساخن من شمال أفريقيا.

وضربت موجة حر غير طبيعية كامل أراضي إيطاليا تقريبا، والتي عادة ما تسميها وسائل الإعلام المحلية “جهنم”.

ايطاليا : ارتفعت درجة الحرارة في كل مكان تقريبا إلى 45 درجة

ارتفعت درجة الحرارة في جزيرتي صقلية وسردينيا في كل مكان تقريبا إلى 45 درجة، وسجلت درجة حرارة قياسية بلغت 46.7 درجة بالقرب من مدينة مازارا ديل فالو الصقلية، و 46 درجة في أوراس سردينيا.

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في المتوسط، هذه المؤشرات أعلى بمقدار 8-10 درجات من متوسط درجات الحرارة النموذجية لهذه الفترة من شهر يوليو.

كما تم تسجيل رقم قياسي في درجة الحرارة في روما، حيث وصل مقياس الحرارة الزئبقي إلى 42.9 درجة لأول مرة بالقرب من محطة سكة حديد تيرميني.

وتم تسجيل درجات حرارة عالية للغاية في المناطق الجبلية في إيطاليا.

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وفي قرية كانوسيو في بيدمونت، الواقعة على ارتفاع 1226 مترا فوق مستوى سطح البحر، وصلت درجة الحرارة  إلى 33.6 درجة، وتم تسجيل 30.6 درجة بالقرب من بلدة بيرسيسيو الجبلية على ارتفاع 1635 مترا.

إيطاليا درجات الحرارة شارون الساخن إفريقيا الزئبقي

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