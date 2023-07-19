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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيري : نكثف العمل على قضايا المناخ مع الصين الأسابيع المقبلة

صدى البلد

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، جون كيري، اليوم الأربعاء من بكين، إنه عقد اجتماعات مهمة مع المسؤولين في الصين، مؤكدا، أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين.

وأضاف كيري، سنعمل على قضايا المناخ بشكل مكثف مع الصين في الأسابيع المقبلة.

بدأ المبعوث الأمريكي للمناخ زيارته للصين يوم الأحد الماضي، حيث التقي العديد من المسؤولين الصينيين المنوطين بقضايا التغير المناخي والبيئي، كما عقد اجتماع هام مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي.

وتعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للكهرباء المولدة من الفحم، وهو مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة. وقد تعهدت بالوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060.

ومع ذلك، ازدادت موافقات قدرات التوليد المستخدمة للفحم منذ العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين هي أكبر منتج للطاقة المتجددة من التوليد الشمسي والرياح.

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