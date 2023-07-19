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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| القبة الحرارية مستمرة .. الاستخدام الصحيح لتكييف العربية .. أسعار عائلة ميني 2024 بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقدم الصانع الصيني العديد من طرازات السيارات الجديدة، داخل السوق المصري لعام 2024، وتتنوع تلك السيارات ما بين فئة السيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV صغيرة الحجم، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات رياضية واسعة المساحة ، ومتعددة الاستخدامات ومنها سيارة " شيري تيجو 3" موديل 2024، التي تنتمي الي فئة السيارات التي SUV صغيرة الحجم .

العالم اجمع الآن يعمل علي تقديم أحدث ما لديه في تكنلوجيا صناعة السيارات الكهربائية الجديدة، التي تعد هي الآن المستقبل الجديد لعالم السيارات، بالإضافة إلي أنها لا تحتوي علي انبعاثات ضارة من شأنه أن تأثر علي حياة المواطنين بالسلب ومن ضمن تلك السيارات جيلي جيومتري سي .

تتوافر العديد من سيارات شركة ميني داخل سوق السيارات المصري، حيث تنتمي سيارات ميني الي فئة السيارات الهاتشباك ، والكوبية ذات البابين، وتتوافر بمختلف إصداراتها موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ميني من احدث طرازاتها، وذلك رغم مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات الطاحنة .

تتواجد داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة سيارتان حديثتان من سيارات شركة بي إم دبليو البافارية من موديلات 2024، وهما عبارة عن سيارة بي إم دبليو M340i XDrive موديل  2024، والتي تنتمي الي مجموعة سيارات M من الشركة الألمانية، وسيارة بي إم دبليو M235i XDrive موديل 2024 التي تنتمي إلى الفئة الثانية من سيارات الشركة البافارية، وتنتمي السيارتان إلى فئة السيارات السيدان الفارهة.

طرأ ظاهرة القبة الحرارية علي عدد من دول العالم ، وضربت العديد من المناطق التي ساهمت فيها القبه الحرارة علي رفع درجة حرارتها وزيادة معدلات الرطوبة بها ، مما يؤدي الي شعر المواطنين الزائد بارتفاع درجات الحرارة بدرجات كبيرة .

كشفت شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات المتطورة، عن طرازاها الجديد رينو Espace الايقونية، وتنتمي Espace إلي الجيل الخامس من سيارات رينو Espace التي تنتمي الي فئة السيارات التي SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أعلنت شركة Ineos البريطانية عن سياراتها الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب وتسمي إنيوس  Quartermaster، وهي عبارة عن سيارة أيقونية من مجموعة طرازات Grenadier المخصصة للسير والتحرك علي الطرق الوعرة وغير المؤهلة.

 

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