سناء سعيد: المرأة أصبحت على الطريق السليم بفضل مبادرات الدولة

أكدت سناء سعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت على الطريق السليم بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة.

وقالت سناء سعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن المرأة في الأماكن الريفية، أصبحت متوادة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة أنها أصبحت شريكا في التنمية والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

خطوات متسارعة

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن نسبة كبيرة من السيدات هي من تعول الأسر، وهي بمثابة العمود الفقري للأسرة المصرية، مؤكدة أن هناك خطوات متسارعة لدعم جهود المرأة في الدولة.