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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة.. قطع مياه الشرب بمركزين بالمنيا لإصلاح خط طرد محطة الصعايدة

قطع مياة الشرب بمغاغة
قطع مياة الشرب بمغاغة والعدوة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة في شمال المحافظة بعد غد الجمعة، وذلك لإصلاح خط طرد رئيسي بمحطة الصعايدة.

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وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، إن انقطاع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة سيكون بعد غدا الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتي العاشرة مساءا، بسبب إجراء أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة مياه الصعايدة قطر 850 مم.

وناشد رئيس شركة مياه محافظة المنيا، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية الخدمية التي تعمل في يوم الجمعة بتوفير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وخصّصت شركة مياه المنيا أرقاما للتواصل معاها في حال وجود اي استفسارات أو شكاوي وهي: الخط الساخن 125- موبايل 01271196196- 01050509013- واتساب 01271269587- أو من خلال إرسال رسالة نصية علي الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم التعامل مع أي استفسارات أو شكاوي علي الفور من خلال الفريق المكلف بالرد علي المواطنين والتواصل معهم.

 

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