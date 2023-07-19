عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطوير منظومة إنتاج الأسمدة يسهم في التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية

صدى البلد

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، باعبتارها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لافتا أن الاهتمام الرئاسي بهذه المنظومة يؤكد الأهمية الكبيرة للأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وأكد بدوي، في تصريحاته، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا  لمنظومة إنتاج الأسمدة كونها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وسد الفجوة الغذائية، معقبا:" الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تتخذ دور الريادة في هذه الصناعة فتوافر الأسمدة يعد أحد  أهم خطوات التوسع في استصلاح الأراضي ".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منظومة إنتاج الأسمدة  تمتلك أهمية اقتصادية كبرى حيث تعتبر مكون رئيسي ضمن خطط ومستهدفات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير هذه المنظومة دليل قاطع على أهميتها في دعم الاقتصاد القومي.


وشدد بدوي، على ضرورة مواصلة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والتوسع فيها، وذلك من أجل توفير كافة الاحتياجات المحلية لمختلف المشروعات الزراعية وأيضا لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توفير الأسمدة يعمل على تعظيم الإنتاجية الزراعية.

الاقتصاد القومي الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب منظومة إنتاج الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

وزارة العدل الأمريكية توجه 3 تهم لـ ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ