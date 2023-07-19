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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان  باللون الاخضر الفاتح المنقوش، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

كانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".

 

“انستجرام السوشيال ميديا الفنانة ميريهان حسين

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