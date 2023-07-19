تعليق عاجل من الصين بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في البحر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الأوضاع توترت مرة أخري في شبه الجزيرة، حيث تستخدم الأطراف المعنية قضية شبه الجزيرة للبحث عن مصالح ذاتية جيوسياسية.

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الأطراف المعنية تزيد من التوتر في المنطقة، وتقوض نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة.

وأعربت ماو عن أملها في أن تتمسك جميع الأطراف باتجاه التسوية السياسية، وأن تحل مخاوفها المشروعة بطريقة متوازنة من خلال الحوار الهادف، وتحافظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

قالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الشمالية، أمس الثلاثاء، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا في بحر اليابان.

يأتي ذلك ردا علي إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، يوم الأحد، تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقي (بحر اليابان). حيث كان الهدف من هذه التدريبات؛ هو إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي، بسيناريو يجسد هدفًا افتراضيًّا.