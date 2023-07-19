لأول مرة.. أمريكا تقر بخسائر "مرعبة" في صفوف الجيش الأوكراني

قال إريك كرامر، أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، الذي يدرب الجيش الأوكراني في كييف، إن خسائر القوات الأوكرانية في الجبهة مرعبة.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال كرامر، إن “خسائر الجيش الأوكراني علي الجبهة مرعبة.. لكن سيتعين عليهم التعافي من تلقاء أنفسهم، لأنه سيكون هناك دعم أقل من الغرب”.

وأضاف كرامر: "هناك العديد من الضحايا... أعرف بعض الرجال الذين يعملون في مركز استقبال الجرحى. لا أريد قول الأرقام، لكنهم يرون ضحايا أكثر بثلاث مرات مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر.. هذا أمر مرعب للغاية".

وأوضح أنه “لا يعتقد أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الوقوف بشكل كامل على أقدامهم، ولكن على أي حال سيتعين عليهم القيام بذلك بمفردهم، لأن الدعم من الغرب سيصبح أقل”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن عدم قدرة أوكرانيا على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية في الأسابيع الأولى من هجومها المضاد أجبرتها على تغيير نهجها.

وأضافت الصحيفة أن قوات كييف تتكيف مع الواقع الجديد بعد أن فشلت الدروع التي قدمها الغرب في تغيير قواعد اللعبة كما كانت تأمل.

زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بعشرات الدبابات وعربات المشاة القتالية ودربت الآلاف من جنودها قبل الحملة التي بدأت الشهر الماضي.

ومع ذلك ، فإن “الخسارة السريعة” للمعدات خلال الأسابيع الأولى من الحملة “هزت أوكرانيا وداعميها الغربيين”، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية تتدرب الآن على كيفية التقدم بشكل منهجي سيرا على الأقدام، والانتقال من خط واحد من الأشجار إلى آخر، وتأمل أن تجد في نهاية المطاف فرصة لتحقيق اختراق كبير.