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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

13 خدمة يقدمها قانون التأمين الصحي لهذه الفئات .. تعرف عليها

التأمين الصحي للطلاب
التأمين الصحي للطلاب

يُعد قانون التأمين الصحي للطلاب، أحد أهم القوانين التي وفرت مزايا متعددة للطلاب وذلك لضمان الحفاظ عليهم وعلى صحتهم خاصة أنهم عماد الأمة وبناة مستقبلها، كما حدد القانون عدد من الشروط اللازم توافرها للاستفادة من أحكامة .

 قانون التأمين الصحي للطلاب حدد في مادته 5 شروط الاستفادة منه فهو جاء ناصًا على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بعدد من الشروط وهي :

أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية..

مُسددًا الاشتراك المحدد في هذا القانون..

حاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.


ونصت المادة 2 من قانون التأمين الصحي للطلاب على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.

وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:

- أطفال رياض الأطفال.

- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

 

جاءت الخدمات المقدمة للطلاب، وفقا للقانون كالتالي:
 

1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل:

(أ‌) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.

(ب‌) التحصين ضد الأمراض.

(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.

( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.

(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.

(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.

(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.

وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:

(أ‌) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

(ب‌) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.

(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.

(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.

(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.

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